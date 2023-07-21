Китайские хакеры взломали электронные ящики топ-дипломатов США

Связанные с Китаем хакеры взломали учетную запись электронной почты посла США в Китае и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии в рамках недавней целенаправленной кампании по сбору разведданных.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Хакеры получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии Даниэля Критенбринка. Эти двое дипломатов являются двумя высшими должностными лицами Государственного департамента, которые попали в шпионскую кампанию, раскрытую на прошлой неделе, отметил один из источников издания.

Критенбринк сопровождал госсекретаря Энтони Блинкена в его поездке в Китай месяц назад. Критенбринк, Бернс и Блинкен посетили встречи с высокопоставленными чиновниками Китая и китайским лидером Си Цзиньпином. Перед переговорами на высоком уровне в Пекине Критенбринк возглавил поездку менее высокопоставленных чиновников в Китай.

Учетная запись электронной почты министра торговли Джины Раймондо также была взломана в результате атаки, заявили ранее официальные лица США.

Считается, что хакеры скомпрометировали по меньшей мере сотни тысяч отдельных электронных писем правительства США, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Несмотря на то, что ящики Бернса и Критенбринка содержали несекретные электронные письма, хакеры могли получить информацию о планах США относительно недавней серии визитов в Китай, а также о внутренних переговорах о политике США в отношении своего соперника.

Оценка количества отдельных электронных писем, к которым хакеры получили доступ, является приблизительной и может возрасти, отметили источники.

"Из соображений безопасности мы пока не будем делиться дополнительной информацией о характере и масштабах этого инцидента с кибербезопасностью. Департамент постоянно отслеживает активность в наших сетях и реагирует на нее. Наше расследование продолжается, и пока мы не можем предоставить дополнительные подробности", – прокомментировал представитель Госдепа.

В середине июля Соединенные Штаты сообщили о кибернападении на почтовый сервер Государственного департамента на фоне сообщений СМИ, что это сделал Китай.

Ранее корпорация Microsoft заявила о взломе хакерской группой, действующей с территории Китая, учетных записей электронной почты, связанных в том числе с госучреждениями в Западной Европе.