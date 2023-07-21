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Китайские хакеры взломали электронные ящики топ-дипломатов США

Пятница, 21 июля 2023, 09:47

Связанные с Китаем хакеры взломали учетную запись электронной почты посла США в Китае и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии в рамках недавней целенаправленной кампании по сбору разведданных.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Хакеры получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии Даниэля Критенбринка. Эти двое дипломатов являются двумя высшими должностными лицами Государственного департамента, которые попали в шпионскую кампанию, раскрытую на прошлой неделе, отметил один из источников издания.

Критенбринк сопровождал госсекретаря Энтони Блинкена в его поездке в Китай месяц назад. Критенбринк, Бернс и Блинкен посетили встречи с высокопоставленными чиновниками Китая и китайским лидером Си Цзиньпином. Перед переговорами на высоком уровне в Пекине Критенбринк возглавил поездку менее высокопоставленных чиновников в Китай.

Учетная запись электронной почты министра торговли Джины Раймондо также была взломана в результате атаки, заявили ранее официальные лица США.

США подтвердили кибератаку на почтовый сервер Госдепа, за которой мог стоять Китай

Считается, что хакеры скомпрометировали по меньшей мере сотни тысяч отдельных электронных писем правительства США, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Несмотря на то, что ящики Бернса и Критенбринка содержали несекретные электронные письма, хакеры могли получить информацию о планах США относительно недавней серии визитов в Китай, а также о внутренних переговорах о политике США в отношении своего соперника.

Оценка количества отдельных электронных писем, к которым хакеры получили доступ, является приблизительной и может возрасти, отметили источники.

"Из соображений безопасности мы пока не будем делиться дополнительной информацией о характере и масштабах этого инцидента с кибербезопасностью. Департамент постоянно отслеживает активность в наших сетях и реагирует на нее. Наше расследование продолжается, и пока мы не можем предоставить дополнительные подробности", – прокомментировал представитель Госдепа. 

В середине июля Соединенные Штаты сообщили о кибернападении на почтовый сервер Государственного департамента на фоне сообщений СМИ, что это сделал Китай.

Ранее корпорация Microsoft заявила о взломе хакерской группой, действующей с территории Китая, учетных записей электронной почты, связанных в том числе с госучреждениями в Западной Европе.

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