США підтвердили кібератаку на поштовий сервер Держдепу, за якою міг стояти Китай

Сполучені Штати повідомили про кібернапад на поштовий сервер Державного департаменту на тлі повідомлень ЗМІ, що це зробив Китай.

Про це, як інформує "Європейська правда", під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За словами представника уряду США, Держдеп "виявив аномальну активність". На уточнювальне запитання журналістів він додав, що це "активність, в якій суб'єкт намагався зламати або успішно зламав" електроні системи Держдепу.

"По-перше, ми вжили негайних заходів для захисту наших систем, а по-друге, негайно повідомили Microsoft про цю подію. Згідно з політикою кібербезпеки, ми не обговорюємо деталі нашої реакції", – наголосив Міллер, вказавши, що розслідування триває.

Відповідаючи на запитання, коли про це дізналися в Держдепі – до чи після поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Азії, – посадовець заявив, що не може назвати точну дату, окрім того, що це було минулого місяця.

Як повідомляє The New York Times із посиланням на офіційних представників США, китайські хакери проникли в електронну пошту міністра торгівлі Джини Раймондо та інших посадовців Держдепу та Міністерства торгівлі за кілька тижнів до візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Пекін у червні.

За інформацією видання, розслідування дій китайських хакерів, які, ймовірно, пов'язані з китайськими військовими або шпигунськими службами, триває. Втім, пише NYT, американські посадовці применшують ймовірність того, що хакери викрали конфіденційну інформацію, наполягаючи на тому, що не було проникнення в засекречену електронну пошту або хмарні системи.

Напередодні корпорація Microsoft заявила про злам хакерською групою, що діє з території Китаю, облікових записів електронної пошти, пов’язаних у тому числі з держустановами у Західній Європі.

Як повідомлялося, напередодні саміту НАТО у Литві зафіксували дві кібератаки, через які на регіональній радіостанції та в торговому центрі транслювалася дезінформація, спрямована проти НАТО і постачання зброї в Україну.