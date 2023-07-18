Президент ПАР: Росія дала зрозуміти, що арешт Путіна для Гааги буде "оголошенням війни"

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що Росія натякнула йому про негативні наслідки арешту Владіміра Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде у серпні на саміт БРІКС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання The Daily Maverick, таке пояснення Рамафоса дав суду південноафриканського міста Гаутенг, який розглядав питання надання Путіну імунітету від арешту.

Заява президента ПАР для суду була надіслана ще у травні й він наполягав на її конфіденційності, але раніше у вівторок Вищий суд Гаутенга за позовом опозиційної партії "Демократичний альянс" розпорядився опублікувати слова Рамафоси.

"Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента був би оголошенням війни. Ризикувати й вступати у війну з Росією суперечить нашій конституції", – заявив південноафриканський президент.

Рамафоса також заявив тоді суду, що ПАР почала з Міжнародним кримінальним судом консультації за статтею 97 Римського статуту – вони ініціюються в разі проблеми, що "потенційно може перешкодити або унеможливити виконання запиту МКС".

Як відомо, ПАР ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який у березні видав ордер на арешт Путіна через його причетність до масової депортації українських дітей з окупованих територій. Попри це, президент країни Рамафоса публічно заявляв, що очікує на участь президента РФ на саміті БРІКС у серпні.

Нещодавно стало відомо, що в Південно-Африканській Республіці просили Росію прислати на саміт БРІКС главу МЗС Сергєя Лаврова замість Владіміра Путіна, але отримали відмову.

Читайте також: Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду.