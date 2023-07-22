У Хорватії затримали 9 підозрюваних: могли переправляти через Дунай мігрантів із Сербії
Поліція Хорватії заявила про затримання дев’яти осіб, які могли допомагати нелегальним мігрантам потрапити з території Сербії до ЄС через Дунай.
Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".
За даними слідства, підозрювані співпрацювали зі спільниками у Сербії і за гроші допомагали потай перетнути Дунай там, де він проходить по кордону з Хорватією, і потрапити у Євросоюз. Усі затримані – громадяни Хорватії.
Маршрут через Сербію, Угорщину чи Румунію – один зі шляхів для мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з Близького Сходу чи Азії.
У Польщі тим часом повідомили про затримання громадянина Латвії, який намагався потай перевезти до Німеччини чотирьох нелегальних мігрантів з країн Африки.
Нагадаємо, одним з головних міграційних маршрутів до ЄС став шлях з Тунісу до італійського острова Лампедуза. Останнім часом потік мандрівників цим шляхом зріс у рази.
У зв’язку з цим Євросоюз нещодавно уклав угоду з Тунісом, що має допомогти стримати нелегальну міграцію.