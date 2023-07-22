В Хорватии задержали 9 подозреваемых: могли переправлять через Дунай мигрантов из Сербии

Полиция Хорватии заявила о задержании девяти человек, которые могли помогать нелегальным мигрантам попасть с территории Сербии в ЕС через Дунай.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

По данным следствия, подозреваемые сотрудничали с сообщниками в Сербии и за деньги помогали мигрантам тайком пересечь Дунай там, где он проходит по границе с Хорватией, и попасть в Евросоюз. Все задержанные – граждане Хорватии.

Маршрут через Сербию, Венгрию или Румынию – один из путей для мигрантов, которые пытаются попасть в Евросоюз с Ближнего Востока или Азии.

В Польше тем временем сообщили о задержании гражданина Латвии, который пытался тайно перевезти в Германию четырех нелегальных мигрантов из стран Африки.

Напомним, одним из главных миграционных маршрутов в ЕС стал путь из Туниса до итальянского острова Лампедуза. В последнее время поток путешественников по этому пути вырос в разы.

В связи с этим Евросоюз недавно заключил соглашение с Тунисом, которое должно помочь сдержать нелегальную миграцию.