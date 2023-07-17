ЄС уклав угоду з Тунісом, що має стримати нелегальну міграцію

Європейський союз і Туніс уклали угоду, що має активізувати торгівлю, а також стримати нелегальну міграцію через Середземне море до країн ЄС.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Домовленість фіналізували у неділю 16 липня. До Тунісу разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн їздили прем’єрка Італії Джорджія Мелоні та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Угода охоплює п’ять сфер: міграція, макроекономічна стабільність, торгівля та інвестиції, "озеленення" енергетики, розвиток контактів.

Президентка Єврокомісії зазначила, що ЄС готовий надати країні макрофінансову допомогу "коли будуть досягнені необхідні умови". Хоча конкретні деталі поки невідомі, у червні вона казала, що Єврокомісія розглядає надання до 900 млн євро у вигляді макрофінансової допомоги та до 150 млн прямої бюджетної підтримки.

Серед іншого, ЄС надаватиме Тунісу кошти на посилення прикордонного контролю, що має ускладнити нелегальні відправлення човнів з мігрантами.

За словами фон дер Ляєн, ЄС надасть Тунісу 100 млн євро на боротьбу з контрабандою людей, пошуково-рятувальні операції тощо.

"Трагічний випадок з човном кілька тижнів тому, у якому загинули багато людей, був ще одним закликом до дій. Ми маємо взятися за злочинні мережі контрабандистів", – заявила вона.

Останнім часом Туніс став однією з основних точок відправлень човнів з мігрантами, які шукають кращого життя у Європі. Місце у ненадійному човні може коштувати до кількох тисяч євро. Регулярно стаються випадки, коли човни тонуть через негоду або через те, що перевантажені.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.