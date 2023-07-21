У Польщі затримали латвійця за спробу переправити до Німеччини африканських нелегалів

На польсько-литовському кордоні затримали громадянина Латвії, який намагався незаконно перевезти до Німеччини чотирьох африканських нелегалів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Зазначається, що в автомобілі порушника, якого затримали польські прикордонники, були троє громадян Уганди та громадянин Гани.

Уточнюється, що наразі латвієць перебуває під вартою на три місяці, і йому висунуто обвинувачення в організації незаконного перетину кордону.

За даними прикордонників, порушник забрав африканців у Латвії, після чого збирався переправити їх до Німеччини.

За даними видання, чотирьох нелегалів передали Литві. Латвійському громадянину загрожує позбавлення волі на вісім років за спробу провезення нелегалів.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 20 липня, на територію Польщі з Білорусі незаконно намагалися потрапити 196 нелегальних мігрантів.

Польща минулого року завершила спорудження п'ятиметрового паркану на кордоні та щойно завершила облаштування електронного бар’єра із засобами спостереження.