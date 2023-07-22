Зеленський визначив зі Столтенбергом кроки для розблокування "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це український лідер написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, сторони поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Провів телефонну розмову із Генеральним секретарем НАТО @jensstoltenberg.



Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту, і подальші дії щодо інтеграції України до @NATO.



Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2023

"Також визначили з паном Столтенбергом першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору", – додав президент України, не уточнивши, про які саме кроки йдеться.

Зеленський також зазначив, що обговорив зі Столтенбергом реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту, і подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

Напередодні повідомлялося, що український президент поговорив про "зернову угоду" із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із президентом РФ Владіміром Путіним.