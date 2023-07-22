Зеленский определил со Столтенбергом шаги для разблокирования "зернового коридора"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом украинский лидер написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, стороны поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.

Провів телефонну розмову із Генеральним секретарем НАТО @jensstoltenberg.



Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту, і подальші дії щодо інтеграції України до @NATO.



Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2023

"Также определили с господином Столтенбергом первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского "зернового коридора", – добавил президент Украины, не уточнив, о каких именно шагах идет речь.

Зеленский также отметил, что обсудил со Столтенбергом реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита, и дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

Накануне Зеленский поговорил о "зерновой сделке" с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в возможность продлить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.