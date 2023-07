Кулеба закликав світ відреагувати на удар РФ по Одесі, що зруйнував найстаріший собор міста

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати на дії Росії, яка черговим ракетним ударом по Одесі завдала великих руйнувань в історичному центрі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба у своєму Twitter наголосив, що російські ракети знову призвели до загибелі людей і руйнування в історичному центрі Одеси, що під захистом ЮНЕСКО.

Barrages of Russian missiles kill people and ruin iconic sites in UNESCO-protected Odesa. The largest-ever attack on a major port vital for world food security is an attack on the entire global community. I urge all states and organisations to condemn this barbaric war crime. pic.twitter.com/8ab27Y0D4A