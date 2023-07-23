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Кулеба закликав світ відреагувати на удар РФ по Одесі, що зруйнував найстаріший собор міста

Неділя, 23 липня 2023, 08:56

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати на дії Росії, яка черговим ракетним ударом по Одесі завдала великих руйнувань в історичному центрі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба у своєму Twitter наголосив, що російські ракети знову призвели до загибелі людей і руйнування в історичному центрі Одеси, що під захистом ЮНЕСКО.

"Найбільша атака на великий порт, що має ключову роль для продовольчої безпеки у світі – це атака на всю міжнародну спільноту. Закликаю усі держави та організації засудити цей варварський воєнний злочин", – написав Кулеба. 

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найдавніша святиня у місті.

ЮНЕСКО напередодні вже виступила з осудом обстрілів Одеси.

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Війна з РФ Кулеба