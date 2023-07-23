Кулеба закликав світ відреагувати на удар РФ по Одесі, що зруйнував найстаріший собор міста

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати на дії Росії, яка черговим ракетним ударом по Одесі завдала великих руйнувань в історичному центрі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба у своєму Twitter наголосив, що російські ракети знову призвели до загибелі людей і руйнування в історичному центрі Одеси, що під захистом ЮНЕСКО.

Barrages of Russian missiles kill people and ruin iconic sites in UNESCO-protected Odesa. The largest-ever attack on a major port vital for world food security is an attack on the entire global community. I urge all states and organisations to condemn this barbaric war crime. pic.twitter.com/8ab27Y0D4A — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

"Найбільша атака на великий порт, що має ключову роль для продовольчої безпеки у світі – це атака на всю міжнародну спільноту. Закликаю усі держави та організації засудити цей варварський воєнний злочин", – написав Кулеба.

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найдавніша святиня у місті.

ЮНЕСКО напередодні вже виступила з осудом обстрілів Одеси.