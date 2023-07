Кулеба призвал мир отреагировать на удар РФ по Одессе, разрушивший старейший собор города

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать на действия России, которая очередным ракетным ударом по Одессе нанесла большие разрушения в историческом центре города.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кулеба в своем Twitter отметил, что российские ракеты снова привели к гибели людей и разрушениям в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Barrages of Russian missiles kill people and ruin iconic sites in UNESCO-protected Odesa. The largest-ever attack on a major port vital for world food security is an attack on the entire global community. I urge all states and organisations to condemn this barbaric war crime. pic.twitter.com/8ab27Y0D4A