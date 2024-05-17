Орбан каже, що Фіцо перебуває "на межі життя та смерті" після поранення

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявляє, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває "на межі життя та смерті" через два дні після вогнепального поранення внаслідок замаху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан сказав в ефірі угорського державного радіо, його цитує Reuters.

Угорський прем’єр сказав, що "молиться за Фіцо і переживає за Словаччину".

"Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання і повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться на межі життя та смерті", – зазначив він.

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За словами Орбана, навіть якщо Фіцо одужає, він не працюватиме кілька місяців у критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться на початку наступного місяця.

"Ми стоїмо перед виборами, які вирішать не лише питання членів Європарламенту, але й разом з виборами в США можуть визначити хід війни і миру в Європі. У цій ситуації нам би дуже знадобився Роберт Фіцо і налаштована на мир Словаччина", – сказав Орбан.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання словацького уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

Надвечір у четвер обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні розповів, що поранений Фіцо перебуває при тямі, вони мали змогу трохи поговорити.

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