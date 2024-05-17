У Грузії "день святості родини" вперше оголосили вихідним

Грузинська влада вперше оголосила "день святості родини" 17 травня вихідним днем, а провладні ресурси задіяли для закликів виходити на демонстрації, організовані церквою.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Через понад 10 років після заснування у Грузії "дня святості родини" його оголосили вихідним днем. Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пояснив це проханням патріархії і сказав, що влада пішла назустріч, тому що "суспільство має максимально берегти свої цінності і традиції, і разом з ними рухатися до Європи".

На п’ятницю у багатьох містах заплановані релігійні демонстрації. У церкві запросили виходити на заходи "усіх, незалежно від національності, віри й політичної позиції", щоби засвідчити, що "захист історії, традицій, духовних і культурних цінностей… вищий за вузькі політичні інтереси".

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У Тбілісі через демонстрації перекриють дороги та змінюють маршрути деяких автобусів.

Формально заходи позапартійні, проте, зазначає агентство, керівна партія "Грузинська мрія" активно бере участь у підвищенні інтересу до заходів. Зокрема, до цього закликають у соцмережах провладних телеканалів.

Опозиційні ЗМІ повідомляли про випадки тиску на держслужбовців щодо участі у заходах 17 травня.

Виконавчий секретар "Грузинської мрії" заявив, що прийде на мітинг у Тбілісі, щоб "показати світу, на яких цінностях стоїть Грузія".

Протестів проти закону про "іноагентів" у п’ятницю не буде чи не вперше за понад 30 днів, вони поновляться у суботу.

Раніше "Грузинська мрія" офіційно внесла пропозицію поправок до конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди".

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