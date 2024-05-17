Чому замах на прем'єра Словаччини матиме наслідки і для України

15 травня стався найгучніший політичний теракт в історії Словаччини – на прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо скоїли напад.

Цей інцидент безумовно матиме значні наслідки – і не лише для Словаччини.

Багато чого буде залежати від фізичного стану Фіцо. Чи одужає він від важкого поранення? І якщо так – то як швидко зможе повернутися до виконання обов’язків голови уряду? Адже словацькі посадовці хоч і кажуть, що "негайна загроза життю прем’єра минула", але зізнаються, що певності у цьому немає і стан політика – важкий.

А зважаючи на те, що Фіцо вибудував лідерську систему влади, залежну особисто від нього, на словацьку політику можуть чекати зміни.

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Докладніше – в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка П'ять пострілів у прем'єра: які наслідки матиме найгучніший напад в історії Словаччини. Далі – стислий її виклад.

Напад стався 15 травня у невеличкому містечку Гандлова, де словацький уряд проводив своє виїзне засідання. Після завершення засідання прем’єр та декілька міністрів підійшли до людей, що стояли перед входом.

Як зазначають словацькі медіа, це не був мітинг протесту – видавалося, що більшість людей прийшли підтримати уряд або просто побачити прем’єра на власні очі. Лише один з них тримав плакат із критикою дій Фіцо.

Один з цих "прибічників" покликав прем’єра: "Робо, підійди сюди". А коли Фіцо наблизився до нього – зробив п’ять пострілів.

За уточненою інформацією, вдалими були чотири постріли – вони поцілили у живіт та суглоб руки прем’єра.

Від самого початку стан Фіцо оцінювали як дуже важкий. Поранення наклалися на його проблеми зі здоров’ям – у Фіцо хворе серце, йому навіть робили потрійне шунтування.

Тільки-но стан прем’єра вдалося хоч трохи стабілізувати – його гелікоптером переправили до найближчого міста, Банської Бистриці, де і відправили на операційний стіл. Це стало наочною ознакою, що поранення Фіцо є дуже важкими – адже навіть гелікоптером лікарі не зважилися вести його до столиці, яка розташована за півтори сотні кілометрів від місця замаху.

Операція тривала близько п'яти годин – лише ближче до опівночі в уряді повідомили, що стан Фіцо стабілізувався, проте є дуже важким.

Дуже швидко цей замах став частиною політичної гри.

Майже відразу соратники Фіцо поклали провину за напад на своїх опонентів – ліберальну опозицію та незалежні медіа.

Звинувачуваним у замаху на прем’єра став Юрай Цинтула – 71-річний письменник. Згодом у поліції офіційно підтвердили, що причиною замаху є розбіжності у його політичних поглядах з прем’єром.

Віцеспікер публічно оголосив, що нападник є активістом партії "Прогресивна Словаччина" – наразі найбільшої опозиційної партії у країні, що жорстко критикує політику Фіцо.

Ліберал, який стріляє у прем’єра-консерватора – це картинка, яка є вкрай вигідною для чинної влади Словаччини. І не лише для неї, але й для її однодумців в інших країнах, передусім в Угорщині.

Але, як згодом виявилося, у 2016 році Цинтула такж співпрацював із рухом Slovenský branci.

Це – незареєстрована воєнізована організація, яка пов’язана з проросійськими екстремістами, зокрема з путінськими байкерами "Нічні вовки".

Нинішній напад збільшує шанси того, що Словаччина стане "другою Угорщиною" – країною з авторитарною владою, без потужних незалежних медіа і з ослабленою опозицією.

Причому ці зміни будуть відчутні не лише у Словаччині. Численні опоненти лібералів по всій Європі (в першу чергу – угорський прем'єр Віктор Орбан) зможуть розраховувати на посилення позицій напередодні виборів до Європарламенту.

І це все – вкрай тривожний сигнал для України.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка П'ять пострілів у прем'єра: які наслідки матиме найгучніший напад в історії Словаччини.