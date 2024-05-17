Обраний президент Словаччини: Фіцо пам'ятає момент замаху на себе

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні, який мав змогу поговорити з пораненим прем’єром Робертом Фіцо, заявив, що той пам’ятає момент замаху на себе.

Заяву Пеллегріні наводить Denník N, повідомляє "Європейська правда".

Обраний словацький президент у четвер відвідував Фіцо в лікарні в Банській Бистриці, вони мали змогу трохи поговорити.

Він додав, що у прем'єр-міністра немає шоку, коли організм, захищаючись, стирає частину спогадів про подію.

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"Прем'єр-міністр пам'ятає, що сталося. Він був здивований, як це могло статися і як швидко це було ліквідовано", – сказав Пеллегріні.

Він також розповів, що Фіцо був у свідомості протягом перевезення до Банської Бистриці і сприймав абсолютно все, що відбувалося навколо нього.

"Як йому надавали першу допомогу, як його перевозили вертольотом до Банської Бистриці, як ним опікувалися медичні бригади у відділенні невідкладної допомоги, і лише коли він потрапив до операційної, його занурили у сон. До того моменту він був при свідомості", – сказав Пеллегріні.

Напередодні Пеллегріні розповідав, що він зміг поговорити з Фіцо лише коротко, оскільки прем'єр-міністр був втомлений і перебував під впливом ліків.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

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