У Словаччині частково погодилися призупинити виборчу кампанію через замах на прем'єра

Кілька політичних партій у Словаччині погодилися підтримати заклик обраного президента пом’якшити кампанію перед європейськими виборами задля зниження поляризації у суспільстві, зважаючи на замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

У четвер обраний президент Петер Пеллегріні на спільній пресконференції з чинною президенткою Зузаною Чапутовою закликав політичні сили пом’якшити кампанію, оскільки передвиборча боротьба природно використовує конфронтацію, критику та взаємні звинувачення, але після замаху на прем’єра це "останнє, що зараз потрібно Словаччині".

У партії Фіцо Smer заявили, що вирішили призупинити кампанію на євровиборах одразу ж після замаху. "Причина не у тому, що ми боїмося за свою безпеку. Ми не можемо з посмішкою йти на дебати після того, як у нашого лідера стріляли", – зазначила одна з ключових кандидаток від партії Моніка Бенова.

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Партія Пеллегріні "Голос" також заявила, що приєднається. Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток сказав, що навіть до цього вони проводили кампанію "в обмеженому режимі" через погрози на адресу свого кандидата Браніслава Бецика, мера Нітри.

Про обмеження кампанії заявив також лідер опозиційної "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка.

Представниця опозиційної SaS Владіміра Марчинкова сказала, що призупиняє участь у заходах на наступний тиждень, та зауважила, що вважає подібні рішення потрібними не лише для зниження поляризації, а й з точки зору безпеки, оскільки після замаху на Фіцо багато політиків почали отримувати погрози.

У коаліційній Словацькій національній партії ще вирішують, як бути з кампанією.

Водночас у партії "Демократи, республіка і Словаччина" (колишня OĽaNO) заявили, що після кількаденної паузи хочуть продовжувати кампанію, оскільки це невід’ємна частина передвиборчих змагань.

"Якщо Пеллегріні зможе організувати перенесення виборів – тоді я за, але ймовірно у нього не вийде це зробити", – зазначив кандидат від партії Петер Поллак.

Позапарламентська партія "Демократи", яку очолює ексміністр оборони Ярослав Надь, також не планує згортати свої заходи, оскільки вважає, що спілкування з виборцями можна використовувати для заспокоєння ситуації.

"Ми будемо спілкуватися з виборцями у цілковито чемний і відкритий спосіб. Якщо пан Пеллегріні думає, що зараз усі опозиційні партії припинять намагатися пройти у Європарламент, і лише уряд продовжить кампанію у формі пресконференцій – це не дуже реалістична ідея. Наша кампанія продовжиться, і вона ніколи не була й не буде з мовою ненависті", – зазначив Ярослав Надь.

Нагадаємо, 15 травня 71-річний Юрай Цинтула кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова і обраний президент Петер Пеллегріні, який ще не заступив на посаду, спільно звернулися до громадян у зв’язку із замахом на прем’єр-міністра Роберта Фіцо та закликали до стриманості й порозуміння.

Надвечір у четвер Пеллегріні розповів, що поранений Фіцо перебуває при тямі, вони мали змогу трохи поговорити.

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