Генсек Ради Європи відреагувала на новий російський удар по Одесі

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прокоментувала нічну атаку російських окупаційних військ на цивільні об’єкти в Одесі.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Генсек Ради Європи засудила атаки на цивільні об’єкти і закликала Росію припинити "варварські дії".

"Я найрішучішим чином засуджую сьогоднішній напад на цивільні та релігійні об'єкти в Одесі. Ці варварські дії мають бути припинені", – підкреслила Пейчинович-Бурич.

I condemn in the strongest possible terms today’s attack against civilian & religious sites in Odessa. These barbaric acts must stop/Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque d’aujourd’hui contre des sites civils et religieux à Odessa. Ces actes barbares doivent s’arrêter — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) July 23, 2023

Раніше свої реакції опублікували західні міністри закордонних справ і посли, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, а також президентка Молдови.

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший собор міста.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.