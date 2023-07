Генсек Ради Європи відреагувала на новий російський удар по Одесі

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прокоментувала нічну атаку російських окупаційних військ на цивільні об’єкти в Одесі.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Генсек Ради Європи засудила атаки на цивільні об’єкти і закликала Росію припинити "варварські дії".

"Я найрішучішим чином засуджую сьогоднішній напад на цивільні та релігійні об'єкти в Одесі. Ці варварські дії мають бути припинені", – підкреслила Пейчинович-Бурич.

I condemn in the strongest possible terms today’s attack against civilian & religious sites in Odessa. These barbaric acts must stop/Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque d’aujourd’hui contre des sites civils et religieux à Odessa. Ces actes barbares doivent s’arrêter