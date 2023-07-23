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Генсек Ради Європи відреагувала на новий російський удар по Одесі

Неділя, 23 липня 2023, 14:06

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прокоментувала нічну атаку російських окупаційних військ на цивільні об’єкти в Одесі.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Генсек Ради Європи засудила атаки на цивільні об’єкти і закликала Росію припинити "варварські дії".

"Я найрішучішим чином засуджую сьогоднішній напад на цивільні та релігійні об'єкти в Одесі. Ці варварські дії мають бути припинені", – підкреслила Пейчинович-Бурич.

Раніше свої реакції опублікували західні міністри закордонних справ і посли, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, а також президентка Молдови.

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший собор міста.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

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