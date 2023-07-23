"Воєнний злочин": ЄС засудив атаку Росії на центр Одеси

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав воєнним злочином останній удар Росії, від якого сильно постраждав історичний центр Одеси.

Заяву він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Постійний ракетний терор проти Одеси, міста, що має захисний статус ЮНЕСКО – це ще один воєнний злочин Кремля. Також зруйновано головний православний собор міста, об’єкт світової культурної спадщини", – заявив Боррель, додавши, що постраждали також сотні інших історичних пам’яток по всій Україні.

Continuous Russian missile terror on @UNESCO-protected #Odesa constitutes yet another war crime by the Kremlin, demolishing also the main Orthodox Cathedral -a world heritage site.



Russia has already damaged hundreds of cultural sites, trying to destroy Ukraine.#Accountability pic.twitter.com/S3cG7hymzd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2023

Раніше свої реакції опублікували інші західні міністри закордонних справ і посли, а також президентка Молдови.

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший собор міста.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.