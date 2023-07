"Воєнний злочин": ЄС засудив атаку Росії на центр Одеси

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав воєнним злочином останній удар Росії, від якого сильно постраждав історичний центр Одеси.

Заяву він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Постійний ракетний терор проти Одеси, міста, що має захисний статус ЮНЕСКО – це ще один воєнний злочин Кремля. Також зруйновано головний православний собор міста, об’єкт світової культурної спадщини", – заявив Боррель, додавши, що постраждали також сотні інших історичних пам’яток по всій Україні.

Continuous Russian missile terror on @UNESCO-protected #Odesa constitutes yet another war crime by the Kremlin, demolishing also the main Orthodox Cathedral -a world heritage site.



Russia has already damaged hundreds of cultural sites, trying to destroy Ukraine.#Accountability pic.twitter.com/S3cG7hymzd