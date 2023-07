Генсек Совета Европы отреагировала на новый российский удар по Одессе

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прокомментировала ночную атаку российских оккупационных войск на гражданские объекты в Одессе.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Генсек Совета Европы осудила атаки на гражданские объекты и призвала Россию прекратить "варварские действия".

"Я решительным образом осуждаю сегодняшнее нападение на гражданские и религиозные объекты в Одессе. Эти варварские действия должны быть прекращены", – подчеркнула Пейчинович-Бурич.

I condemn in the strongest possible terms today’s attack against civilian & religious sites in Odessa. These barbaric acts must stop/Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque d’aujourd’hui contre des sites civils et religieux à Odessa. Ces actes barbares doivent s’arrêter