Генсек Совета Европы отреагировала на новый российский удар по Одессе

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прокомментировала ночную атаку российских оккупационных войск на гражданские объекты в Одессе.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Генсек Совета Европы осудила атаки на гражданские объекты и призвала Россию прекратить "варварские действия".

"Я решительным образом осуждаю сегодняшнее нападение на гражданские и религиозные объекты в Одессе. Эти варварские действия должны быть прекращены", – подчеркнула Пейчинович-Бурич.

I condemn in the strongest possible terms today’s attack against civilian & religious sites in Odessa. These barbaric acts must stop/Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque d’aujourd’hui contre des sites civils et religieux à Odessa. Ces actes barbares doivent s’arrêter — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) July 23, 2023

Ранее свои реакции опубликовали западные министры иностранных дел и послы, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, а также президент Молдовы.

Как известно, в ночь на 23 июля Россия снова осуществила ракетную атаку на Одессу. В Одесской ОГА сообщили, что разрушены шесть домов. Также серьезно пострадал Спасо-Преображенский собор, самый большой собор города.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область 19 ракетами разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.