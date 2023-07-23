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Санду засудила удар РФ по історичному центру Одеси

Неділя, 23 липня 2023, 12:32

Президентка Молдови Мая Санду та глава МЗС Молдови засудили останній ракетний удар Росії, від якого постраждав історичний центр Одеси. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санду написала, що їй боляче бачити кадри руйнувань з Одеси, яку люблять багато мешканців Молдови.

"Засуджуємо постійні повітряні удари Росії на мирні міста, житлові квартали і історичний центр, що під захистом ЮНЕСКО. Серцем і думками ми з Україною", – заявила президентка Молдови. 

"Це огидний воєнний злочин Росії, за який має бути відповідальність", – наголосив міністр закордонних справ Ніку Попеску.

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший собор міста.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.


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Війна з РФ Молдова