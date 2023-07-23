Санду засудила удар РФ по історичному центру Одеси

Президентка Молдови Мая Санду та глава МЗС Молдови засудили останній ракетний удар Росії, від якого постраждав історичний центр Одеси.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санду написала, що їй боляче бачити кадри руйнувань з Одеси, яку люблять багато мешканців Молдови.

"Засуджуємо постійні повітряні удари Росії на мирні міста, житлові квартали і історичний центр, що під захистом ЮНЕСКО. Серцем і думками ми з Україною", – заявила президентка Молдови.

It's heart-wrenching to follow the scenes of destruction in Odesa, a city dear to many Moldovans.



We condemn Russia's continued air assaults on peaceful cities, residential districts, and the @UNESCO preserved historic centre.



Our hearts and minds are with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) July 23, 2023

"Це огидний воєнний злочин Росії, за який має бути відповідальність", – наголосив міністр закордонних справ Ніку Попеску.

Devastating images from Odesa, witnessing the destruction of its @UNESCO protected center, including an Orthodox church. The attack left at least 19 wounded and 1 innocent life lost. This is an appalling war crime by Russia that demands accountability.@DmytroKuleba — Nicu Popescu (@nicupopescu) July 23, 2023

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший собор міста.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.



