Санду засудила удар РФ по історичному центру Одеси

Президентка Молдови Мая Санду та глава МЗС Молдови засудили останній ракетний удар Росії, від якого постраждав історичний центр Одеси.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санду написала, що їй боляче бачити кадри руйнувань з Одеси, яку люблять багато мешканців Молдови.

"Засуджуємо постійні повітряні удари Росії на мирні міста, житлові квартали і історичний центр, що під захистом ЮНЕСКО. Серцем і думками ми з Україною", – заявила президентка Молдови.

It's heart-wrenching to follow the scenes of destruction in Odesa, a city dear to many Moldovans.



We condemn Russia's continued air assaults on peaceful cities, residential districts, and the @UNESCO preserved historic centre.



Our hearts and minds are with Ukraine.