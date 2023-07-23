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Західні посли і глави МЗС відреагували на останній удар РФ по Одесі

Неділя, 23 липня 2023, 11:53

Міністри і посли західних держав опублікували перші реакції на нічний ракетний удар РФ, від якого сильно постраждав історичний центр Одеси.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна опублікувала фото частково зруйнованого Свято-Преображеноського собору з хештегом "воєнні злочини".

"У той час як Росія продовжує удари по Одесі і поцілила у собор, не можна припиняти повторювати, що умисні удари по цивільних цілях у міжнародному праві вважаються воєнними злочинами", – написала Катрін Колонна.

Посол США Бріджит Брінк нагадала, що йдеться про місто-об’єкт всесвітньої культурної спадщини та порт, важливий для глобальної продовольчої безпеки. 

"Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди", – наголосила вона.

Посол Британії Мелінда Сіммонс підкреслила, що у постраждалому історичному центрі Одеси явно не було військових об'єктів.

"Прекрасне українське місто, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО, бомбардують за те, що там порт, звідки експортують життєво важливе продовольство", – зазначила вона. 

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найдавніша святиня у місті.

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Війна з РФ