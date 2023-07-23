Західні посли і глави МЗС відреагували на останній удар РФ по Одесі

Міністри і посли західних держав опублікували перші реакції на нічний ракетний удар РФ, від якого сильно постраждав історичний центр Одеси.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна опублікувала фото частково зруйнованого Свято-Преображеноського собору з хештегом "воєнні злочини".

#Ukraine | Alors que la Russie poursuit ses frappes sur #Odessa et touche une cathédrale, il ne faut pas se lasser de répéter que viser intentionnellement une cible civile est en droit international un crime de guerre.#WarCrimes https://t.co/dI5F6ah85V pic.twitter.com/7M9jvZ3rE0 — Catherine Colonna (@MinColonna) July 23, 2023

"У той час як Росія продовжує удари по Одесі і поцілила у собор, не можна припиняти повторювати, що умисні удари по цивільних цілях у міжнародному праві вважаються воєнними злочинами", – написала Катрін Колонна.

Посол США Бріджит Брінк нагадала, що йдеться про місто-об’єкт всесвітньої культурної спадщини та порт, важливий для глобальної продовольчої безпеки.

"Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди", – наголосила вона.

Russia’s relentless attacks continue on the people and infrastructure of Odesa, a world heritage site and a vital port for global food security.



Russia’s unjustifiable war against Ukraine and its people has terrible costs here. A destroyed cathedral, ruined homes, and burning… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2023

Посол Британії Мелінда Сіммонс підкреслила, що у постраждалому історичному центрі Одеси явно не було військових об'єктів.

"Прекрасне українське місто, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО, бомбардують за те, що там порт, звідки експортують життєво важливе продовольство", – зазначила вона.

#Odesa city centre has been bombed by 🇷🇺. No military installations. Just a beautiful 🇺🇦 UNESCO World Heritage city being pounded for hosting ports that export vital foodstuffs around the world #russianinvasion — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 23, 2023

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найдавніша святиня у місті.