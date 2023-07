Західні посли і глави МЗС відреагували на останній удар РФ по Одесі

Міністри і посли західних держав опублікували перші реакції на нічний ракетний удар РФ, від якого сильно постраждав історичний центр Одеси.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна опублікувала фото частково зруйнованого Свято-Преображеноського собору з хештегом "воєнні злочини".

"У той час як Росія продовжує удари по Одесі і поцілила у собор, не можна припиняти повторювати, що умисні удари по цивільних цілях у міжнародному праві вважаються воєнними злочинами", – написала Катрін Колонна.

Посол США Бріджит Брінк нагадала, що йдеться про місто-об’єкт всесвітньої культурної спадщини та порт, важливий для глобальної продовольчої безпеки.

"Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди", – наголосила вона.

