Міністр оборони Естонії сподівається на перемогу України у війні ще цього року

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив сподівання, що Україна переможе у війні з Росією ще цього року.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Сподіваюся, що перемога прийде в цьому році. Прийде чи ні? Звісно, пан Путін може закінчити цю війну негайно, вивівши свою армію назад до Росії, і тоді війна закінчиться", – зазначив Певкур.

Разом з тим він висловив переконання, що український народ ніколи не здасться і що українці будуть боротися до того дня, коли їхня територія буде вільною і вони повернуть свою землю.

"Іншого рішення для українців не існує. І я завжди вважав, що ніхто не може розповідати українському народу і лідерам України, що робити або як вести переговори. Таке право належить лише українцям", – наголосив естонський міністр.

"Ви можете говорити що завгодно Зеленському або хто-небудь інший може говорити що завгодно Зеленському. Але ці хлопці в окопах і танках не зупинять війну, поки їхня земля не буде вільною", – додав він.

Певкур також вважає, що не потрібно створювати додатковий тиск на українців у питанні контрнаступу, натомість треба надавати більше зброї і допомоги.

Як повідомлялося, у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.