Министр обороны Эстонии надеется на победу Украины в войне еще в этом году

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил надежду, что Украина победит в войне с Россией еще в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Надеюсь, что победа придет в этом году. Придет или нет? Конечно, господин Путин может закончить эту войну немедленно, выведя свою армию обратно в Россию, и тогда война закончится", – отметил Певкур.

Вместе с тем он выразил убеждение, что украинский народ никогда не сдастся и что украинцы будут бороться до того дня, когда их территория будет свободной и они вернут свою землю.

"Другого решения для украинцев не существует. И я всегда считал, что никто не может рассказывать украинскому народу и лидерам Украины, что делать или как вести переговоры. Такое право принадлежит только украинцам", – подчеркнул эстонский министр.

"Вы можете говорить что угодно Зеленскому или кто-либо другой может говорить что угодно Зеленскому. Но эти парни в окопах и танках не остановят войну, пока их земля не будет свободной", – добавил он.

Певкур также считает, что не нужно создавать дополнительное давление на украинцев в вопросе контрнаступления, вместо этого надо предоставлять больше оружия и помощи.

Как сообщалось, в США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.