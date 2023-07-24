Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг визнали винною в непокорі поліції, за рішенням суду вона повинна буде виплатити штрафи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aftonbladet.

Тунберг визнала, що брала участь в акції протесту і не підкорилася наказу поліції, але не визнала себе винною і заявила, що діяла через необхідність.

"Мої дії виправдані. Я вважаю, що ми перебуваємо в надзвичайній ситуації, яка загрожує життю, здоров'ю та майну. Незліченна кількість людей і громад є під загрозою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – заявила вона суду.

Невдовзі після слухання суд оголосив, що її засуджено до щоденного штрафу за непокору правоохоронним органам. Йдеться про 30 щоденних штрафів по 50 шведських крон (близько 4,50 євро). Крім того, вона має сплатити 1000 шведських крон (близько 87 євро) до фонду допомоги жертвам злочинів.

За межами суду Грета Тунберг зустрілася з пресою і назвала вирок абсурдним.

"Абсурдним є те, що ті, хто діє відповідно до науки, повинні платити за це ціну... У той час як індустрія викопного палива може спалити наше сьогодення і майбутнє", – заявила вона.

Тунберг зазначила, що буде продовжувати свої акції. Вона також заявила, що не подаватиме апеляцію на вирок.

Тунберг та інші активісти були затримані після того, як 19 червня вони зупинили рух на нафтовому терміналі в порту Мальме.

Згідно із заявою прессекретарки шведської прокуратури Анніки Коллін та заявою прокурорів, Тунберг висунули звинувачення через те, що вона відмовилася виконати наказ поліції покинути місце протесту під час акції.

Нагадаємо, 15 червня Грета Тунберг доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею ООН. Активістка також приїздила до України.