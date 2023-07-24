Суд в Швеции присудил штрафы экоактивистке Грете Тунберг за неповиновение полиции

Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг признали виновной в неповиновении полиции, по решению суда она должна будет выплатить штрафы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aftonbladet.

Тунберг признала, что участвовала в акции протеста и не подчинилась приказу полиции, но не признала себя виновной и заявила, что действовала по необходимости.

"Мои действия оправданны. Я считаю, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, которая угрожает жизни, здоровью и имуществу. Бесчисленное количество людей и общин находятся под угрозой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – заявила она суду.

Впрочем, суд объявил, что она приговорена к ежедневному штрафу за неповиновение правоохранительным органам. Речь идет о 30 ежедневных штрафах по 50 шведских крон (около 4,50 евро). Кроме того, она должна уплатить 1000 шведских крон (около 87 евро) в фонд помощи жертвам преступлений.

За пределами суда Грета Тунберг встретилась с прессой и назвала приговор абсурдным.

"Абсурдным является то, что те, кто действует в соответствии с наукой, должны платить за это цену... В то время как индустрия ископаемого топлива может сжечь наше настоящее и будущее", – заявила она.

Тунберг отметила, что будет продолжать свои акции. Она также заявила, что не будет подавать апелляцию на приговор.

Тунберг и другие активисты были задержаны после того, как 19 июня они остановили движение на нефтяном терминале в порту Мальме.

Согласно заявлению пресс-секретаря шведской прокуратуры Анники Коллин и заявлению прокуроров, Тунберг предъявили обвинения из-за того, что она отказалась выполнить приказ полиции покинуть место протеста во время акции.

Напомним, 15 июня Грета Тунберг присоединилась к митингу против экоцида в Украине, который организовали украинцы в немецком Бонне перед зданием ООН. Активистка также приезжала в Украину.