Сепаратисти Каталонії заявили про "вікно можливостей" для себе після виборів в Іспанії

Генеральний секретар каталонської партії Junts ("Разом за Каталонію") Жорді Турулл після дострокових виборів у Іспанії побачив "вікно можливостей", щоб спробувати домогтися незалежності Каталонії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав радіостанції RAC 1, його цитує Reuters.

За словами Турулла, "держава знає, що якщо вона хоче вести переговори" з каталонською партією для голосування за новий уряд, то "є два питання, які є фундаментальними і генерують консенсус в Каталонії – амністія і самовизначення".

На виборах у неділю іспанські соціалісти (PSOE) та ультраліва Sumar отримали всього 153 місця у парламенті, значно менше, ніж консервативна Народна партія та ультраправа Vox. Утім, ліві мають більше можливостей домовитися про підтримку з невеликими баскськими та каталонськими сепаратистськими партіями, як це було після виборів 2019 року.

Турулл був серед дев'яти каталонських лідерів сепаратистів, яких глава соціалістів і чинний пре'єр-міністр Педро Санчес помилував у 2021 році після їхнього намагання здобути незалежність Каталонії у 2017 році. Однак багатьох інших їхніх поплічників все ще судять, головний з них – ексголова регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон.

Пучдемон, який все ще має значний вплив у партії Junts, заявив у середині липня, що політсила не підтримає Санчеса через його ненадійність. У понеділок після виборів він написав у Twitter, що Junts – це партія, яка дотримується свого слова.

Як повідомляла "ЄП", в Іспанії на дострокових парламентських виборах перемогла правоцентристська Народна партія, тоді як керівна Соціалістична партія показала кращий результат, ніж прогнозували опитування.

Санчес, який очолює уряд Іспанії з 2018 року, скликав дострокові вибори після того, як його Соціалістична робітнича партія та її ліві партнери отримали поганий результат на місцевих і регіональних виборах.