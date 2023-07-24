Сепаратисты Каталонии заявили об "окне возможностей" для себя после выборов в Испании

Генеральный секретарь каталонской партии Junts ("Вместе за Каталонию") Жорди Турулл после досрочных выборов в Испании увидел "окно возможностей", чтобы добиться независимости Каталонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал радиостанции RAC 1, его цитирует Reuters.

По его словам, "государство знает, что если оно хочет вести переговоры" с каталонской партией для голосования за новое правительство, то "есть два вопроса, которые являются фундаментальными и генерируют консенсус в Каталонии – амнистия и самоопределение".

На выборах в воскресенье испанские социалисты (PSOE) и ультралевая Sumar получили всего 153 места в парламенте, значительно меньше, чем консервативная Народная партия и ультраправая Vox. Но левые имеют больше возможностей договориться о поддержке с небольшими баскскими и каталонскими сепаратистскими партиями, как это было после выборов 2019 года.

Турулл был среди девяти каталонских лидеров сепаратистов, которых глава социалистов и действующий премьер-министр Педро Санчес помиловал в 2021 году после их попытки получить независимость Каталонии в 2017 году. Однако многих других их приспешников все еще судят, главный из них – экс-глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Пучдемон, который все еще имеет значительное влияние в партии Junts, заявил в середине июля, что партия не поддержит Санчеса из-за его ненадежности. В понедельник после выборов он написал в Twitter, что Junts – это партия, которая держит свое слово.

Ранее сообщалось, что в Испании на досрочных парламентских выборах победила правоцентристская Народная партия, тогда как правящая Социалистическая партия показала лучший результат, чем прогнозировали опросы.

Напомним, Санчес, который возглавляет правительство Испании с 2018 года, созвал досрочные выборы после того, как его Социалистическая рабочая партия и ее левые партнеры получили плохой результат на местных и региональных выборах.