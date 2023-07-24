"Годинникову столицю" Швейцарії накрив сильний шторм, загинула людина

У місті Ла-Шо-де-Фон, що у кантоні Невшатель на заході Швейцарії, в понеділок уранці розпочався раптовий сильний шторм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарський суспільний мовник SRF.

Шторм у Ла-Шо-де-Фон розпочався близько 11:30 ранку за місцевим часом, тривав недовго, але встиг завдати значних збитків.

Стихія пошкодила автомобілі, зірвала дахи й вуличне обладнання, зокрема стільці на літніх терасах. Десятки дерев сильні пориви вітру або вирвали з корінням, або позбавили листя.

ALERTE- Une tornade a frappé la Suisse ce matin à Chaux-de-Fonds. Des rafales de vents supérieures à 200 km/h ont été signalées. #Suisse #ChauxdeFonds pic.twitter.com/KviBo44AOo — Les infos de Tino (@lesinfosdetino) July 24, 2023

Поліція кантону Невшатель повідомила, що рятувальні роботи тривають. Точної кількості постраждалих наразі немає, але відомо про одну жертву шторму. Людина загинула, коли впав будівельний кран у районі вокзалу. Кран зачепив автомобіль, який потім загорівся.

Ein heftiges #Unwetter mit #Orkanböen fegte heute gegen 11:30 Uhr über #LaChauxdeFonds hinweg. Ob es sich um Fallböen (#Downburst) oder um einen Tornado handelt und ob die gemessenen 217 km/h plausibel sind, werden die weiteren Abklärungen zeigen. https://t.co/oqCFhfVKYM ^jz — SRF Meteo (@srfmeteo) July 24, 2023

Через велику кількість сміття та уламків, що лежать на вулицях міста, влада Ла-Шо-де-Фона просить мешканців поки що уникати центру міста. Роботи з розчищення триватимуть невизначений час.

Через наслідки шторму було скасовано залізничне сполучення з Ла-Шо-де-Фон до кількох сусідніх міст, бо в кількох місцях на колії впали дерева і високовольтна опора. Залізничний перевізник SBB оголосив, що сполучення призупинене орієнтовно до вівторка.

У Ла-Шо-де-Фон розташоване одне з найбільших виробництв швейцарських годинників, через що воно було занесене до переліку пам’яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як приклад "міста-фабрики" епохи промислової революції.

Нагадаємо, що, окрім Швейцарії, злива раніше також пронеслась країнами Балкан, зокрема Сербією. Натомість у Греції продовжують вирувати пожежі.