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"Годинникову столицю" Швейцарії накрив сильний шторм, загинула людина

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Понеділок, 24 липня 2023, 17:14

У місті Ла-Шо-де-Фон, що у кантоні Невшатель на заході Швейцарії, в понеділок уранці розпочався раптовий сильний шторм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарський суспільний мовник SRF.

Шторм у Ла-Шо-де-Фон розпочався близько 11:30 ранку за місцевим часом, тривав недовго, але встиг завдати значних збитків.

Стихія пошкодила автомобілі, зірвала дахи й вуличне обладнання, зокрема стільці на літніх терасах. Десятки дерев сильні пориви вітру або вирвали з корінням, або позбавили листя.

Поліція кантону Невшатель повідомила, що рятувальні роботи тривають. Точної кількості постраждалих наразі немає, але відомо про одну жертву шторму. Людина загинула, коли впав будівельний кран у районі вокзалу. Кран зачепив автомобіль, який потім загорівся.

Через велику кількість сміття та уламків, що лежать на вулицях міста, влада Ла-Шо-де-Фона просить мешканців поки що уникати центру міста. Роботи з розчищення триватимуть невизначений час.

Через наслідки шторму було скасовано залізничне сполучення з Ла-Шо-де-Фон до кількох сусідніх міст, бо в кількох місцях на колії впали дерева і високовольтна опора. Залізничний перевізник SBB оголосив, що сполучення призупинене орієнтовно до вівторка.

У Ла-Шо-де-Фон розташоване одне з найбільших виробництв швейцарських годинників, через що воно було занесене до переліку пам’яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як приклад "міста-фабрики" епохи промислової революції.

Нагадаємо, що, окрім Швейцарії, злива раніше також пронеслась країнами Балкан, зокрема Сербією. Натомість у Греції продовжують вирувати пожежі.

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Швейцарія стихійні лиха