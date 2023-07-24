Лісова пожежа спалахнула на ще одному туристичному острові в Греції

У неділю, 23 липня, велика пожежа спалахнула в північній частині популярного серед туристів острова Корфу в Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Рятувальники оголосили евакуацію населених пунктів Санта, Мегула, Порта, Палія Перітія та Сінієс.

Влада каже, що ситуація з пожежами складна.

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За інформацією The Guardian, протягом дня неділі в Греції виникло 64 нові пожежі.

Крім Родосу та Корфу, рятувальники борються з вогнем на острові Евія. Місцева влада дала наказ евакуюватися мешканцям чотирьох південних сіл.

На Родосі місцева поліція повідомила, що 16 тисяч людей осіб евакуйовано суходолом і ще три тисячі морем з 12 сіл і кількох готелів.

Шестеро осіб були госпіталізовані на короткий час через проблеми з диханням.

Протягом неділі в Греції зберігалася спекотна погода. Загалом у 180 населених пунктах температура сягала 40 градусів і вище.

В понеділок по країні прогнозують зниження температури до 38 градусів, після чого з вівторка спека почне значно посилюватись.

Однак у четвер має значно похолоднішати, і температура опуститься до 30 градусів.

Нагадаємо, про евакуацію з острова Родос через лісові пожежі стало відомо у неділю. Це стало найбільшою у новітній історії країни евакуаційною операцією.