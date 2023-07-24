"Часовую столицу" Швейцарии накрыл сильный шторм, погиб человек

В городе Ла-Шо-де-Фон, что в кантоне Невшатель на западе Швейцарии, в понедельник утром начался внезапный сильный шторм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на швейцарский общественный вещатель SRF.

Шторм в Ла-Шо-де-Фон начался около 11:30 утра по местному времени, длился недолго, но успел нанести значительный ущерб.

Стихия повредила автомобили, сорвала крыши и уличное оборудование, в частности стулья на летних террасах. Десятки деревьев сильные порывы ветра либо вырвали с корнями, либо лишили листьев.

ALERTE- Une tornade a frappé la Suisse ce matin à Chaux-de-Fonds. Des rafales de vents supérieures à 200 km/h ont été signalées. #Suisse #ChauxdeFonds pic.twitter.com/KviBo44AOo — Les infos de Tino (@lesinfosdetino) July 24, 2023

Полиция кантона Невшатель сообщила, что спасательные работы продолжаются. Точного количества пострадавших пока нет, но известно об одной жертве шторма. Человек погиб, когда упал строительный кран в районе вокзала. Кран задел автомобиль, который затем загорелся.

Ein heftiges #Unwetter mit #Orkanböen fegte heute gegen 11:30 Uhr über #LaChauxdeFonds hinweg. Ob es sich um Fallböen (#Downburst) oder um einen Tornado handelt und ob die gemessenen 217 km/h plausibel sind, werden die weiteren Abklärungen zeigen. https://t.co/oqCFhfVKYM ^jz — SRF Meteo (@srfmeteo) July 24, 2023

Из-за большого количества мусора и обломков, лежащих на улицах, власти Ла-Шо-де-Фона просят жителей пока избегать центра города. Работы по расчистке будут продолжаться неопределенное время.

Из-за последствий шторма было отменено железнодорожное сообщение из Ла-Шо-де-Фон в несколько соседних городов, потому что в нескольких местах на пути упали деревья и высоковольтная опора. Железнодорожный перевозчик SBB объявил, что сообщение приостановлено ориентировочно до вторника.

В Ла-Шо-де-Фон расположено одно из крупнейших производств швейцарских часов, из-за чего город был занесен в перечень памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО как пример "города-фабрики" эпохи промышленной революции.

Напомним, что, кроме Швейцарии, ливень ранее также пронесся по странам Балкан, в частности Сербією. В Греции продолжаются пожары.