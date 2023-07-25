ЄС схвалив законодавство для зменшення вуглецевого сліду морського транспорту

Рада ЄС ухвалила так звану морську ініціативу FuelEU maritime, яка передбачає збільшення ролі відновлюваного та низьковуглецевого палива задля зменшення вуглецевого сліду морського сектору в Євросоюзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"Новий закон забезпечить правову визначеність для операторів суден і виробників палива та допоможе запустити широкомасштабне виробництво екологічно чистого морського палива, тим самим суттєво сприяючи досягненню наших кліматичних цілей на європейському та глобальному рівнях", – заявила Ракель Санчес Хіменес, міністерка транспорту, мобільності та міського розвитку Іспанії, яка головує в Раді ЄС.

Основною метою морської ініціативи FuelEU як ключової частини пакету ЄС Fit for 55 є збільшення попиту і послідовне використання відновлюваних і низьковуглецевих видів палива, а також скорочення викидів парникових газів у секторі судноплавства, забезпечуючи при цьому безперебійну роботу морських перевезень і уникаючи викривлень на внутрішньому ринку.

Нове законодавство має на меті вивести морський транспорт на траєкторію досягнення кліматичних цілей ЄС на 2030 і 2050 роки і має відігравати фундаментальну роль у виконанні європейського кліматичного законодавства.

Після сьогоднішнього офіційного ухвалення новий регламент буде опублікований в Офіційному журналі ЄС після літа і набуде чинності на двадцятий день після цієї публікації. Нові правила застосовуватимуться з 1 січня 2025 року, за окремими винятками, які діятимуть з 31 серпня 2024 року.

Морська ініціатива FuelEU є частиною пакету Fit for 55. Представлений Європейською комісією 14 липня 2021 року, цей пакет має на меті дозволити ЄС скоротити чисті викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року і досягти кліматичної нейтральності у 2050 році.

Рада ЄС ухвалила закон, який передбачає збільшення кількості станцій підзарядки електроавтомобілів та заправки альтернативними видами палива.

Нагадаємо, на початку літа Німеччина запустила програму, яка надасть десятки мільярдів євро фірмам, що стикаються зі значними витратами на енергію. Так держава прагне допомогти своєму промисловому сектору профінансувати перехід до вуглецево-нейтральних технологій виробництва.