Еврокомиссия выплатила Украине новый транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро

Европейская комиссия во вторник, 25 июля, объявила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.

Об этом в Twitter написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

Она осудила российские удары по украинской инфраструктуре для хранения и экспорта зерна.

"Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстановить инфраструктуру", – отметила фон дер Ляйен.

