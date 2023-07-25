Чехія вперше призначила посла країни у частково визнаному Косові: ним став Богуміл Мазанек.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії, пише "Європейська правда".

"Богуміл Мазанек – перший надзвичайний і повноважний посол у Косові", – зазначили у чеському МЗС.

Мазанек раніше обіймав посаду посла у Литві, а також був генеральним консулом у Шанхаї та Катовіце.

Загалом президент Чехії Петр Павел схвалив кандидатури 26 послів в іноземних країнах за пропозицією міністра закордонних справ Яна Ліпавського. Посли змінюються в рамках планової літньої ротації.

Косово проголосило свою незалежність 2008 року. Того ж року її визнала Чехія.

Хоча у Приштині є посольство Чехії, чеського посла у Косові досі не було.

У МЗС Чехії раніше заявили про необхідність відправити посла у Косово, щоб "виправити абсурдну ситуацію, коли Чеська Республіка визнає незалежність Косова, має посольство в країні, але не має там посла".

Нагадаємо, 24 квітня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті оголосив, що країна успішно пройшла перший етап набуття членства в Раді Європи, отримавши більше двох третин необхідних голосів у Комітеті міністрів РЄ на підтримку косовської заявки на вступ.

Тож Рада Європи має шанс стати першою великою "політичною" міжнародною організацією, членом якої буде Косово.

Подробиці читайте у статті: Крок України до визнання Косова. Деталі та наслідки сенсації, що відбулася у Раді Європи.