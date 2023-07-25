Чехия впервые отправляет посла в Косово

Чехия впервые назначила посла страны в частично признанном Косове: им стал Богумил Мазанек.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Чехии, пишет "Европейская правда".

"Богумил Мазанек – первый чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Косове", – отметили в чешском МИД.

Мазанек ранее занимал должность посла в Литве, а также был генеральным консулом в Шанхае и польском Катовице.

В целом президент Чехии Петр Павел одобрил кандидатуры 26 послов в иностранных странах по предложению министра иностранных дел Яна Липавского. Послы меняются в рамках плановой летней ротации.

Косово провозгласило свою независимость в 2008 году. В том же году ее признала Чехия.

Хотя в Приштине есть посольство Чехии, чешского посла там до сих пор не было.

В МИД Чехии ранее заявили о необходимости отправить посла в Косово, чтобы "исправить абсурдную ситуацию, когда Чешская Республика признает независимость Косова, имеет посольство в стране, но не имеет там посла".

Напомним, 24 апреля премьер-министр Косова Альбин Курти объявил, что страна успешно прошла первый этап приобретения членства в Совете Европы, получив более двух третей необходимых голосов в Комитете министров СЕ в поддержку косовской заявки на вступление.

Поэтому Совет Европы имеет шанс стать первой крупной "политической" международной организацией, членом которой будет Косово.

Подробности читайте в статье: Шаг Украины к признанию Косова. Детали и последствия сенсации, состоявшейся в Совете Европы.