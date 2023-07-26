У Латвії заблокували ще три пропагандистських російських сайти

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення закрити доступ до трьох російських сайтів – wagner2022.ru, dentv.ru і yapolitic.ru.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Спецслужби встановили, що ці сайти використовуються для підтримки агресивної пропаганди Росії, зокрема для поширення спотвореної та неправдивої інформації про війну Росії проти України та воєнні злочини, вчинені Росією, а також для їхнього виправдання.

На зазначених сайтах поширюється інформація, що розпалює ворожнечу і дискредитує Латвійську державу і НАТО. Такий контент в інформаційному просторі Латвії може створити хибне уявлення про події у світі, негативно впливати на співіснування різних суспільних груп і створити загрозу безпеці Латвійської держави, зазначає NEPLP.

Наприклад, dentv.ru висловлює підтримку нападу Росії на Україну і називає вторгнення в Україну спецоперацією, прославляє диктатора Сталіна, очорнює Україну як країну та українців як націю, поширює неправдиву інформацію про те, що НАТО готується напасти на Росію, і весь наратив порталу спрямований проти української нації та західного світу.

На yapolitic.ru можна дивитися російські пропагандистські дискусійні програми, які ведуть Владімір Соловйов, Ольга Скабєєва та інші особи, які публічно підтримують війну Росії в Україні та висловлюють презирство до Західної Європи, НАТО тощо, а wagner2022.ru запрошує вступити в цю приватну військову компанію.

На думку NEPLP, у конкретному випадку користь для суспільства від блокування сайтів є значно більшою, ніж обмеження прав, оскільки суспільство більше не отримуватиме інформацію, яка загрожує безпеці Латвії, України та Європи загалом, а також свідомо вводить в оману.

Рішення NEPLP має бути виконано негайно, але водночас може бути оскаржене в Адміністративному районному суді протягом місяця. Оскарження рішення не припиняє його дії.

Нагадаємо, в лютому Національна рада з електронних ЗМІ Латвії тимчасово обмежила доступ до низки пов'язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ сайтів (здебільшого під блокування потрапили регіональні дзеркала Sputnik і RT) на території Латвії до зняття санкцій Європейського Союзу.

У квітні в Латвії почалася серія судових процесів, у якій фігурують 16 журналістів, що співпрацювали з російськими новинними порталами Sputnik і Baltnews та звинувачуються в порушенні санкцій Європейського Союзу.