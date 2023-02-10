У Латвії розширили перелік заборонених російських сайтів

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) тимчасово обмежила доступ до низки пов'язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ сайтів (здебільшого під блокування потрапили регіональні дзеркала Sputnik і RT) на території Латвії до зняття санкцій Європейського союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Рішення ухвалено відповідно до Регламенту Ради ЄС про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Обмеження поширюються на сайти, пов'язані з такими пропагандистськими ЗМІ, як Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish un Sputnik.

Таким чином, обмежено доступ до таких сайтів, як deutsch.rt.com, fr.rt.com, rtde.xyz, rtde.site, rtde.live, rtde.team, rtde.website, sputniknews. gr, sputniknews.cn, sputniknews.kz, lt.sputniknews.ru, oz.sputniknews-uz.com, baltnews.ru, sputnik.az, sputnik.kg, sputnik-abkhazia.info, sputnik-georgia.com, sputnik-ossetia.com, sputnik-tj.com.

Доступ також обмежено до дубльованих дзеркал зазначених сайтів.

Нагадаємо, RT DE Productions, яка постачала контент пропагандистському телеканалу RT DE, що вів мовлення з Москви німецькою мовою, оголосила про припинення журналістської діяльності в Німеччині.