Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Латвії розширили перелік заборонених російських сайтів

П'ятниця, 10 лютого 2023, 07:32

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) тимчасово обмежила доступ до низки пов'язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ сайтів (здебільшого під блокування потрапили регіональні дзеркала Sputnik і RT) на території Латвії до зняття санкцій Європейського союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Рішення ухвалено відповідно до Регламенту Ради ЄС про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Обмеження поширюються на сайти, пов'язані з такими пропагандистськими ЗМІ, як Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish un Sputnik.

Таким чином, обмежено доступ до таких сайтів, як deutsch.rt.com, fr.rt.com, rtde.xyz, rtde.site, rtde.live, rtde.team, rtde.website, sputniknews. gr, sputniknews.cn, sputniknews.kz, lt.sputniknews.ru, oz.sputniknews-uz.com, baltnews.ru, sputnik.az, sputnik.kg, sputnik-abkhazia.info, sputnik-georgia.com, sputnik-ossetia.com, sputnik-tj.com.

Доступ також обмежено до дубльованих дзеркал зазначених сайтів.

Нагадаємо, RT DE Productions, яка постачала контент пропагандистському телеканалу RT DE, що вів мовлення з Москви німецькою мовою, оголосила про припинення журналістської діяльності в Німеччині.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія роспропаганда

Статті

Молдова оголошує "війну" сепаратистам: як планують переслідувати еліту Придністров’я та РФ

Виходячи із закону, мала би розпочатися економічна блокада Придністров’я а примирливі переговори з сепаратистами - змінитися на примус до реінтеграції...
10 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Зупинити наступні агресії: новий принцип світової безпеки, що просуває Україна

У сучасному міжнародному праві немає принципу превентивної допомоги державам, що перебувають під загрозою вторгнення.
9 лютого 2023 — Ерік Кучеренко, фахівець з міжнародного права

"Росія прагне знищити європейський шлях для всіх країн Євросоюзу. Ми цього не дозволимо"

Виступ президента України Володимира Зеленського на спеціальному пленарному засіданні Європарламенту.
9 лютого 2023 — Володимир Зеленський, президент України