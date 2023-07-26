В Австрії ведуть розслідування проти антидержавного руху за "незалежність Пруссії"

Австрійські правоохоронці в середу провели операцію проти антидержавного руху за так звану "Федеративну державу Пруссія", в розслідуванні фігурує 41 людина в п’яти федеральних землях країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило австрійське Міністерство внутрішніх справ.

Як пояснило МВС Австрії, члени руху "Федеративна держава Пруссія" навмисно намагалися паралізувати роботу австрійських державних органів: вони "подають незліченну кількість документів до різних інстанцій, що виражають неприйняття верховенства права". Також учасники руху демонстрували прапори із зображенням орла як свого "державного символу".

У межах поліцейської спецоперації в середу відбулись обшуки у федеральній землі Каринтія одночасно в шести будинках, а також видано розпорядження про допит 31 підозрюваного в причетності до руху за "незалежну Пруссію".

Ще два обшуки в будинках, а також п'ять викликів для негайного допиту відбулися у Відні, Форарльбергу, Верхній Австрії та Нижній Австрії. Усього у справі фігурує 41 підозрюваний, уточнюється в заяві Міністерства внутрішніх справ Австрії.

"На всіх підозрюваних було накладено тимчасову заборону на носіння зброї. Результати обшуків наразі вивчають та аналізують", – заявили в австрійському МВС.

Там припускають, що дії руху фіктивної "Федеративної держави Пруссія" можуть бути пов’язані з рухом "райхсбюргерів" у сусідній Німеччині. Нагадаємо, йдеться про ультраправу групу, яка заперечує легітимність сучасної німецької держави. "Райхсбюргери" вважають, що Німецький рейх, заснований у 1871 році, все ще існує.

У грудні в 11 землях Німеччині, а також Австрії та Італії відбулись обшуки проти "райхсбюргерів". Тоді правоохоронні органи викрили групу змовників, які планували державний переворот. Тоді повідомляли, що серед затриманих – росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ.

"ЄвроПравда" детально розповідала про викритий заколот у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.