В Австрии ведут расследование против антигосударственного движения за "независимость Пруссии"

Австрийские правоохранительные органы в среду провели операцию против антигосударственного движения за так называемое "Федеративное государство Пруссия", в расследовании фигурирует 41 человек в пяти федеральных землях страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило австрийское Министерство внутренних дел.

Как пояснило МВД Австрии, члены движения "Федеративное государство Пруссия" намеренно пытались парализовать работу австрийских государственных органов: они "подают бесчисленное количество документов в различные инстанции, выражающие неприятие верховенства права". Также участники движения демонстрировали флаги с изображением орла как своего "государственного символа".

В рамках полицейской спецоперации в среду прошли обыски в федеральной земле Каринтия одновременно в шести домах, а также выдано распоряжение о допросе 31 подозреваемого в причастности к движению за "независимую Пруссию".

Еще два обыска в домах, а также пять вызовов для немедленного допроса произошли в Вене, Форарльберге, Верхней Австрии и Нижней Австрии. Всего в деле фигурирует 41 подозреваемый, уточняется в заявлении Министерства внутренних дел Австрии.

"На всех подозреваемых был наложен временный запрет на ношение оружия. Результаты обысков в настоящее время изучаются и анализируются", – заявили в австрийском МВД.

Там предполагают, что действия движения "Федеративного государства Пруссия" могут быть связаны с движением "райхсбюргеров" в соседней Германии. Напомним, речь идет об ультраправой группе, которая отрицает легитимность современного немецкого государства. "Райхсбюргеры" считают, что Германский Рейх, основанный в 1871 году, все еще существует.

В декабре в 11 землях Германии, а также Австрии и Италии состоялись обыски против "райхсбюргеров". Тогда правоохранительные органы разоблачили группу заговорщиков, которые планировали государственный переворот. Тогда сообщали, что среди задержанных – россиянка и мужчина, который контактировал с представителями РФ.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о разоблаченном мятеже в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.