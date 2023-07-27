У Молдові випав велетенський град
Фото, відео
Четвер, 27 липня 2023, 12:14
Четвер, 27 липня 2023, 12:14
У деяких районах Молдови ввечері 26 липня пройшов дощ із велетенським градом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Зокрема, у місті Хинчешти випав град розміром із куряче яйце. Град випав і в деяких районах Кишинева, у Комраті, в Дубоссарському районі та інших регіонах країни.
Жителі Хинчештського району опублікували в соцмережі відео і фото гігантського граду.
На фото видно, що деякі градини досягають розміру курячого яйця.
Нагадаємо, у ніч на 26 липня центральними та північними регіонами Молдови пронісся потужний ураган зі шквальним вітром і зливами.
Також варто зазначити, що в італійському селі Аццано-Дечімо випав град діаметром 19 см – його називають найбільшим з тих, який коли-небудь випадав у Європі.
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