В Молдове выпал огромный град
фото, видео
Четверг, 27 июля 2023, 12:14
Четверг, 27 июля 2023, 12:14
В некоторых районах Молдовы вечером 26 июля прошел дождь с огромным градом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
В частности, в городе Хинчешты выпал град размером с куриное яйцо. Град выпал и в некоторых районах Кишинева, в Комрате, в Дубоссарском районе и других регионах страны.
Жители Хинчештского района опубликовали в соцсети видео и фото гигантского града.
На фото видно, что некоторые градины достигают размера куриного яйца.
Напомним, в ночь на 26 июля по центральным и северным регионам Молдовы пронесся мощный ураган со шквальным ветром и ливнями.
Также стоит отметить, что в итальянском селе Аццано-Дечимо выпал град диаметром 19 см – его называют самым большим из тех, который когда-либо выпадал в Европе.
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