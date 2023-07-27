В Молдове выпал огромный град

В некоторых районах Молдовы вечером 26 июля прошел дождь с огромным градом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В частности, в городе Хинчешты выпал град размером с куриное яйцо. Град выпал и в некоторых районах Кишинева, в Комрате, в Дубоссарском районе и других регионах страны.

Жители Хинчештского района опубликовали в соцсети видео и фото гигантского града.

На фото видно, что некоторые градины достигают размера куриного яйца.

NewsMaker

Напомним, в ночь на 26 июля по центральным и северным регионам Молдовы пронесся мощный ураган со шквальным ветром и ливнями.

Также стоит отметить, что в итальянском селе Аццано-Дечимо выпал град диаметром 19 см – его называют самым большим из тех, который когда-либо выпадал в Европе.