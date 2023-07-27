Посли G7 вітають ініціативу депутатів Ради щодо відновлення е-декларування

Посли країн Групи семи (G7) привітали пропозицію депутатів Верховної Ради відновити електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному Twitter послів.

Посли назвали електронне декларування життєво важливим антикорупційним заходом для України і важливим кроком на її шляху до ЄС.

"Посли G7 вітають ініціативу депутатів ВР щодо відновлення подання декларацій про активи та забезпечення максимальної прозорості (з обмеженими, пропорційними та чітко визначеними винятками, пов’язаними з воєнним станом)", – йдеться у повідомленні.

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Посли G7 вітають ініціативу депутатів ВР щодо відновлення подання декларацій про активи та забезпечення максимальної прозорості (з обмеженими, пропорційними та чітко визначеними винятками, пов’язаними з воєнним станом). — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 26, 2023

Законопроєкт №9534 про внесення змін до деяких законів щодо визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану зареєстровано у Верховній Раді 26 липня.

Серед авторів законопроєкту – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардепи Сергій Власенко ("Батьківщина"), Ярослав Железняк ("Голос").

Як повідомив у телеграм-каналі Железняк, профільний парламентський комітет (з питань антикорупційної політики. – Ред.) має розглянути законопроєкт на засіданні в четвер, а найближчими днями його буде винесено для обговорення в першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради.

За його словами, головні новації законопроєкту полягають у тому, що декларації "мають бути подані не тільки за цей рік, а й за всі попередні".

Відновлення вимоги електронного декларування для українських посадовців є ключовою складовою одного з семи "кандидатських" критеріїв Єврокомісії про поротьбу з корупцією. Їх Україна зобов'язалась виконати, щоб почати переговори про вступ у ЄС.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Матті Маасікас порадив Україні після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для посадовців.

Верховна Рада на початку повномасштабної війни призупинила процес обов'язкового декларування майна посадовців, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану.