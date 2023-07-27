Послы G7 приветствуют инициативу депутатов Рады по восстановлению е-декларирования

Послы стран Группы семи (G7) приветствовали предложение депутатов Верховной Рады Украины восстановить электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном Twitter послов.

Послы назвали электронное декларирование жизненно важным антикоррупционным мероприятием для Украины и важным шагом на ее пути в ЕС.

"Послы G7 приветствуют инициативу депутатов ВР по восстановлению представления деклараций об активах и обеспечения максимальной прозрачности (с ограниченными, пропорциональными и четко определенными исключениями, связанными с военным положением)", – говорится в сообщении.

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Посли G7 вітають ініціативу депутатів ВР щодо відновлення подання декларацій про активи та забезпечення максимальної прозорості (з обмеженими, пропорційними та чітко визначеними винятками, пов’язаними з воєнним станом). — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 26, 2023

Законопроект №9534 о внесении изменений в некоторые законы относительно определения порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения зарегистрирован в Раде 26 июля.

Среди авторов законопроекта – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардепы Сергей Власенко ("Батькивщина"), Ярослав Железняк ("Голос").

Как сообщил в телеграм-канале Железняк, профильный парламентский комитет (по вопросам антикоррупционной политики. – Ред.) должен рассмотреть законопроект на заседании в четверг, а в ближайшие дни он будет вынесен для обсуждения в первом чтении на пленарном заседании Верховной Рады.

По его словам, главные новации законопроекта заключаются в том, что декларации "должны быть поданы не только за этот год, но и за все предыдущие".

Восстановление требования электронного декларирования для украинских чиновников является ключевой составляющей одного из семи "кандидатских" критериев Еврокомиссии о борьбе с коррупцией. Их Украина обязалась выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.

Напомним, посол ЕС в Украине Матти Маасикас посоветовал Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.

Верховная Рада в начале полномасштабной войны приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив подать данные о своем состоянии уже после отмены военного положения.