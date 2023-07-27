Європейський центробанк дев’ятий раз поспіль підвищив процентні ставки

Європейський центральний банк у четвер оголосив про чергове підвищення процентних ставок на тлі подальшої боротьби країн єврозони з інфляцією.

Про це на брифінгу в четвер заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард, повідомляє "Європейська правда".

Правління Європейського центробанку ухвалило рішення про підняття всіх трьох ключових процентних ставок на 0,25 відсоткового пункта. Таким чином, ставки за операціями рефінансування, маржинальним кредитуванням і депозитними операціями підвищені до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно.

Таким чином, базова депозитна ставка зросла за рік на понад 4%, що є найшвидшим посиленням кредитної політики з моменту запровадження євро в 1999 році.

Лагард зауважила, що правління ЄЦБ спостерігатиме за розвитком ситуації в єврозоні й на наступному засіданні у вересні, і не виключено, що воно може знову підняти процентні ставки.

Високі процентні ставки збільшують вартість кредитів для населення й бізнесу. Це має спонукати людей витрачати менше, а ціни – знижуватись. У єврозоні інфляція впала з пікових 10,6% у жовтні 2022 року до 5,5% у червні, але це досі значно вище цільового показника ЄБРР у 2%, який вважається найкращим для економіки.

Водночас така політика може впливати на економічне зростання, і ця тенденція вже спостерігається в єврозоні. Так, Міжнародний валютний фонд очікує, що цього року Німеччина – найбільша економіка Європи – стане єдиною країною "Групи семи", де відбудеться економічний спад.

ЄЦБ – не єдиний центробанк, який в останні місяці підвищує процентну ставку за депозитами, що має допомогти у боротьбі з інфляцією. Останню спричинили зростання цін на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також поступова нормалізація світової економіки після коронавірусної пандемії.