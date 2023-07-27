Німеччина виділить 900 тисяч євро для українських видавців

Німеччина планує надати фінансову підтримку українським видавцям, письменникам і журналістам на суму в 900 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє інформаційне агентство dpa.

Зазначається, що в рамках спеціальної програми ФРН активізує контакти між українськими та німецькими видавцями, а фінансуватимуть її до липня 2024 року.

Очікується, що кошти надійдуть із держбюджету Німеччини, тоді як координацією проєкту займеться Біржова спілка німецької книготоргівлі, чий керівник Петер Краус фом Клефф заявив, що німецькі видавці хочуть "допомогти пом'якшити руйнівні наслідки війни для мистецтва і літератури" в Україні.

У рамках роботи над проєктом Біржова спілка німецької книготоргівлі співпрацює з Франкфуртським книжковим ярмарком, Українським інститутом книги, київським музейним комплексом "Мистецький Арсенал", спеціалізованим інтернет-журналом про книжки та культуру "Читомо" і Інститут ім. Ґете в Україні.

За словами уповноваженої федерального уряду з питань культури та ЗМІ Клаудії Рот, "РФ, розв'язавши агресивну війну проти України, також систематично веде війну проти української культури та ідентичності".

Вона вказала на те, що "робота видавців у цих умовах навряд чи можлива, доступ до книг для населення значно ускладнений".

Раніше повідомлялося, що в Україну надійшла перша партія підручників для програми "Нової української школи" з української мови, надрукована безоплатно у ЄС.