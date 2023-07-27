Германия выделила 900 тысяч евро для украинских издателей

Германия планирует оказать финансовую поддержку украинским издателям, писателям и журналистам на сумму в 900 тысяч евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает информационное агентство dpa.

Отмечается, что в рамках специальной программы ФРГ активизирует контакты между украинскими и немецкими издателями, а финансировать ее будут до июля 2024 года.

Ожидается, что средства поступят из госбюджета Германии, тогда как координацией проекта займется Биржевой союз немецкой книготорговли, чей руководитель Петер Краус фом Клефф заявил, что немецкие издатели хотят "помочь смягчить разрушительные последствия войны для искусства и литературы" в Украине.

В рамках работы над проектом Биржевой союз немецкой книготорговли сотрудничает с Франкфуртской книжной ярмаркой, Украинским институтом книги, киевским музейным комплексом "Мистецький Арсенал", специализированным интернет-журналом о книгах и культуре "Читомо" и Гёте-Институтом в Украине.

По словам уполномоченной федерального правительства по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот, "РФ, развязав агрессивную войну против Украины, также систематически ведет войну против украинской культуры и идентичности".

Она указала на то, что "работа издателей в этих условиях вряд ли возможна, доступ к книгам для населения значительно затруднен".

Ранее сообщалось, что в Украину поступила первая партия учебников для программы "Новой украинской школы" по украинскому языку, напечатанная бесплатно в ЕС.