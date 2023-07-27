У Латвії хочуть зобов'язати п'яних водіїв відвідувати психолога

Міністерство сполучення Латвії підготувало програму корекції поведінки для водіїв, яких затримують через кермування у нетверезому стані.

Про це йдеться в матеріалі LSM, повідомляє "Європейська правда".

Представниця латвійського Міністерства сполучення Аннія Новікова пояснила, що нова програма є превентивним заходом. Вона замінить адміністративний арешт, який раніше застосовувався до нетверезих водіїв.

Проєкт постанови передбачає порядок організації корекційної програми: спершу лікарська комісія поінформує водія про необхідність відвідування "групових занять із корекції поведінки", ці ж відомості внесуть до держреєстру, аби запобігти зловживанням.

Планується, що один курс занять із водієм триватиме 16 годин. Заняття здебільшого матимуть психологічну спрямованість – робота з психологом у групі та особисто.

"Це ще один інструмент впливу на поведінку водіїв – як збалансований захід разом із кримінальною та адміністративною відповідальністю. Це для тих водіїв, у кого не розвинулася і, сподіваємося, не розвинеться залежність від алкоголю і наркотиків", – зазначила Новікова.

Наразі нетверезому водієві в Латвії, в крові якого виявили алкоголю до 1,5 проміле, загрожує штраф на суму від 210 до 1400 євро і позбавлення прав від пів року до трьох років.

Якщо ж концентрація перевищує 1,5 проміле, штраф становитиме від 1200 до 2000 євро, а прав позбавляють на п'ять років.

Крім того, відповідно до латвійського закону "Про підтримку цивільного населення в Україні", країна може передавати Україні на безоплатній основі транспортні засоби, конфісковані у п'яних водіїв.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.