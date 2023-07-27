В Латвии хотят обязать пьяных водителей посещать психолога

Министерство сообщения Латвии подготовило программу коррекции поведения для водителей, которых задерживают из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в материале LSM, сообщает "Европейская правда".

Представительница латвийского Министерства сообщения Анния Новикова объяснила, что новая программа является превентивной мерой. Она заменит административный арест, который ранее применялся к нетрезвым водителям.

Проект постановления предусматривает порядок организации коррекционной программы: сначала врачебная комиссия проинформирует водителя о необходимости посещения "групповых занятий по коррекции поведения", эти же сведения внесут в госреестр, чтобы предотвратить злоупотребления.

Планируется, что один курс занятий с водителем продлится 16 часов. Занятия в основном будут иметь психологическую направленность – работа с психологом в группе и лично.

"Это еще один инструмент влияния на поведение водителей – как сбалансированная мера вместе с уголовной и административной ответственностью. Это для тех водителей, у кого не развилась и, надеемся, не разовьется зависимость от алкоголя и наркотиков", – отметила Новикова.

Сейчас нетрезвому водителю в Латвии, в крови которого обнаружили алкоголя до 1,5 промилле, грозит штраф на сумму от 210 до 1400 евро и лишение прав от полугода до трех лет.

Если же концентрация превышает 1,5 промилле, штраф составит от 1200 до 2000 евро, а прав лишают на пять лет.

Кроме того, согласно латвийскому закону "О поддержке гражданского населения в Украине", страна может передавать Украине на безвозмездной основе транспортные средства, конфискованные у пьяных водителей.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.