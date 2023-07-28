У новому скликанні Європарламенту буде на 15 депутатів більше

Представники урядів держав-членів Європейського Союзу попередньо погодили збільшення чисельності депутатів Європейського парламенту із 705 до 720 на 2024-2029 роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Рішення щодо збільшення кількості євродепутатів Рада Євросоюзу ухвалила в середу, 26 липня. Найбільше додаткових мандатів – по два – отримають Франція, Іспанія та Нідерланди.

Австрія, Бельгія, Польща, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Латвія, Ірландія та Данія отримають одного додаткового євродепутата, і жодна країна не зменшить своєї квоти в Європарламенті.

Сам Європарламент раніше запропонував збільшити кількість мандатів до 716, причому додаткові місця – по чотири – мали б отримати лише Франція, Бельгія та Польща.

Рада ЄС також відмовилась від ідеї про створення загальноєвропейського виборчого округу для обрання 28 депутатів Європарламенту, яку пропонував законодавчий орган.

Тепер рішення про збільшення кількості мандатів законодавчого органу ЄС мають схвалити Європейська рада і, власне, Європарламент. Та оскільки пропозиція Ради ЄС не збігається з погодженою євродепутатами, процес може затягнутись.

Як відомо, наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Європейські вибори відбуваються в 27 країнах-членах ЄС кожні п'ять років. Від їхніх результатів залежить не лише склад Європейського парламенту, але й ключові посади в інших інституціях ЄС, зокрема, президента Європейської комісії.

Місця в Європарламенті розподіляються між державами-членами пропорційно щодо населення, а також із певною поправкою на країни з найменшим населенням.