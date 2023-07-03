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Через вторгнення РФ чверть українців стали вимушеними переселенцями – розвідка Британії

Понеділок, 3 липня 2023, 08:49

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію із українськими переселенцями на тлі повномасштабного російського вторгнення.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 3 липня, опублікованому у Twitter.

У відомстві наводять дані української влади, яка 29 червня повідомила, що з липня 2022 року із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей було евакуйовано 139 тисяч осіб, відповідно до законодавства про надзвичайний стан.

Як зазначили у розвідці, це лише одна частина більш широкої кризи з вимушеними переселенцями в Україні.

За оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями, а понад п'ять мільйонів – внутрішньо переміщеними особами.

"При довоєнному населенні в 44 мільйони чверть українців залишаються вимушеними переселенцями внаслідок російського вторгнення", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 2 липня, в огляді британської розвідки йшлося про причини скасування в Росії головного міжнародного авіакосмічного салону МАКС.

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