Столтенберга продовжать на рік у вівторок – ЗМІ

Члени Північноатлантичного Альянсу у вівторок мають ухвалити формальне рішення про продовження мандату генерального секретаря Єнса Столтенберга.

Як пише "Європейська правда", про це агенції Reuters стало відомо від чотирьох дипломатів НАТО.

Про продовження мандата Столтенберга держави-члени Альянсу домовились ще минулого тижня, але очікується, що офіційно рішення схвалять посли країн-членів НАТО на зустрічі у вівторок.

У ЗМІ і раніше потрапляла інформація, що союзники у НАТО схиляються до того, щоби продовжити термін повноважень чинного генсека Єнса Столтенберга через труднощі з обранням наступника.

Жоден із потенційних наступників Столтенберга, як-то прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес або прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, так і не зміг отримати підтримку 31 держави-члена НАТО.

Колишній прем’єр-міністр Норвегії, 64-річний Столтенберг мав завершити свій термін на посаді генсека НАТО наприкінці вересня 2023 року.

У лютому він заявив, що не проситиме продовження мандата. Але члени НАТО попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.